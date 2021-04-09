Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ не смогли определить тип боеприпаса, из-за взрыва которого 2 апреля погиб 5-летний мальчик во временно не подконтрольном правительству Украины поселке Александровское, расположенном в 47 км к северо-востоку от Донецка и в 14 км к югу от линии соприкосновения.

Об этом говорится в отчете миссии 7 апреля.

В документе отмечается, что наблюдатели ОБСЕ продолжили уточнять информацию о гибели пятилетнего мальчика 2 апреля в неподконтрольном правительству Украины населенном пункте Александровское. Команда СММ прибыла на место трагедии, а также пообщалась с родителями ребенка.

Родители мальчика показали СММ медицинскую справку, в которой указано, что он умер 2 апреля из-за травмы в результате взрыва и многочисленных осколочных ранений.

Также СММ побывала в доме, который посещал мальчик. Отмечается, что наблюдатели увидели воронку, многочисленные отверстия в главных воротах и деревянном сарае, в двух металлических резервуарах для воды и в деревянной ограде, окружающей сад. Были выявлены многочисленные отверстия в стенах дома и входных металлических дверях, разбиты окна, отверстие в потолке кухни и в гостиной.

В тот же день бабушка мальчика сообщила наблюдателям, что также получила ранения в результате взрыва 2 апреля.

"Определить, боеприпас из какого вооружения стал причиной возникновения воронки, не удалось. По оценке, все вышеперечисленные повреждения появились недавно, вероятно, в результате разлета осколков", - говорится в отчете.

Напомним, на днях прокремлевские СМИ сообщали о маленьком мальчике, вероятно, убитом беспилотником украинской армии на Донбассе. Эти сообщения были использованы спикером роSSийской Думы, чтобы требовать обсуждения исключения Украины из Совета Европы.