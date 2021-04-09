МИД: заявление Китая в отношении американских лабораторий в Украине не соответствует действительности

Такие заявления могут нанести вред украинско-китайским отношениям, подчеркивают в МИДе.

МИД: заявление Китая в отношении американских лабораторий в Украине не соответствует действительности
Фото: facebook Ніколенка

Заявления представителя китайского Министерства иностранных дел об открытии американских биолабораторий в Украине не соответствуют действительности. Кроме того, такие заявления могут нанести вред отношениям между Украиной и КНР.

Об этом в эксклюзивном комментарии LB.ua заявил спикер МИД Украины Олег Николенко.

"Обнародованное 8 апреля в ходе пресс-брифинга представителем МИД КНР Чжао Лицзян заявление об открытии правительством США в Украине шестнадцати военных биологических лабораторий для проведения «непрозрачных и опасных» исследований, вопреки «Конвенции о запрещении биологического оружия», сделанное на основании провокационных сообщений роSSийских СМИ, не соответствует действительности и может нанести вред украинско-китайским отношениям", - заявил Николенко.

Вчера РИА "Новости" обнародовало интервью со спикером МИД Китая Чжао Лицзянем, в котором тот заявил, что США открывают биолаборатории в Украине.

"США создали 16 биологических лабораторий только в Украине. Почему США создают так много лабораторий по всему миру, и чем они там занимаются, в частности, в Форт-Детрике", - задал риторический вопрос Чжао Лицзян.

По словам представителя китайского МИД, США - единственная страна, которая блокирует создание механизма верификации в рамках Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического и токсинного оружия и об их уничтожении.

Напомним, в апреле прошлого года появилось обращение лидера партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука к президенту Владимиру Зеленскому, а также к руководителям МОЗ, Службы безопасности и главе правительства с требованием предоставить информацию о "работе в Украине 15 военных биолабораторий США". В посольстве США опровергли эту информацию.

В Службе безопасности Украины заявили, что информация о том, что на территории Украины якобы действуют военные биологические лаборатории США, не соответствует действительности, и призвали политиков не распространять ложь.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
К ответственности за оккупацию Крыма в 2020 году привлекли 40 человек, - ГБРК ответственности за оккупацию Крыма в 2020 году привлекли 40 человек, - ГБР
Украинский консул посетил в СИЗО украинок, задержанных в Дубае за "голую фотосессию"Украинский консул посетил в СИЗО украинок, задержанных в Дубае за "голую фотосессию"
Две ракеты упали вблизи военной базы США в ИракеДве ракеты упали вблизи военной базы США в Ираке
"Голос" призывает провести закрытое заседание Верховной Рады: вызывают Шмыгаля, Степанова и Хомчака"Голос" призывает провести закрытое заседание Верховной Рады: вызывают Шмыгаля, Степанова и Хомчака
ФСБ РоSSии заявила, что задержала на Алтае "агента украинских националистов"ФСБ РоSSии заявила, что задержала на Алтае "агента украинских националистов"
Блок рекламы


Похожие новости
Украине следует готовиться к обострению военного противостояния с Россией, - заместитель главы ОПУкраине следует готовиться к обострению военного противостояния с Россией, - заместитель главы ОП
Латвия поддержала идею предоставления Украине плана действий для членства в НАТОЛатвия поддержала идею предоставления Украине плана действий для членства в НАТО
Витренко написал заявление на увольнение, - источникиВитренко написал заявление на увольнение, - источники
Смертность от коронавируса в Украине выше, чем в ЕССмертность от коронавируса в Украине выше, чем в ЕС
Литва предложит НАТО предоставить Украине ПДЧЛитва предложит НАТО предоставить Украине ПДЧ
НАН: эпидемия в Украине выходит на платоНАН: эпидемия в Украине выходит на плато
Amnesty International обнародовала отчет о нарушении прав человека в Украине в 2020 годуAmnesty International обнародовала отчет о нарушении прав человека в Украине в 2020 году
В Украине запустили работу Центра противодействия дезинформацииВ Украине запустили работу Центра противодействия дезинформации
США выделили Украине более $ 68 млн на разминирование и уничтожение устаревшего оружияСША выделили Украине более $ 68 млн на разминирование и уничтожение устаревшего оружия
Зеленский призвал премьера Великобритании усилить санкции в отношении РоSSииЗеленский призвал премьера Великобритании усилить санкции в отношении РоSSии
Последние новости
Подгружаем последние новости