МИД: заявление Китая в отношении американских лабораторий в Украине не соответствует действительности

Такие заявления могут нанести вред украинско-китайским отношениям, подчеркивают в МИДе.

Заявления представителя китайского Министерства иностранных дел об открытии американских биолабораторий в Украине не соответствуют действительности. Кроме того, такие заявления могут нанести вред отношениям между Украиной и КНР .

Об этом в эксклюзивном комментарии LB.ua заявил спикер МИД Украины Олег Николенко.

"Обнародованное 8 апреля в ходе пресс-брифинга представителем МИД КНР Чжао Лицзян заявление об открытии правительством США в Украине шестнадцати военных биологических лабораторий для проведения «непрозрачных и опасных» исследований, вопреки «Конвенции о запрещении биологического оружия», сделанное на основании провокационных сообщений роSSийских СМИ , не соответствует действительности и может нанести вред украинско-китайским отношениям", - заявил Николенко.

Вчера РИА "Новости" обнародовало интервью со спикером МИД Китая Чжао Лицзянем, в котором тот заявил, что США открывают биолаборатории в Украине.

" США создали 16 биологических лабораторий только в Украине. Почему США создают так много лабораторий по всему миру, и чем они там занимаются, в частности, в Форт-Детрике", - задал риторический вопрос Чжао Лицзян.

По словам представителя китайского МИД , США - единственная страна, которая блокирует создание механизма верификации в рамках Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического и токсинного оружия и об их уничтожении.

Напомним, в апреле прошлого года появилось обращение лидера партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука к президенту Владимиру Зеленскому, а также к руководителям МОЗ, Службы безопасности и главе правительства с требованием предоставить информацию о "работе в Украине 15 военных биолабораторий США ". В посольстве США опровергли эту информацию.