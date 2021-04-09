Суд отменил все постановления ОИК №87 о признании выборов на пяти участках недействительными

Ивано-Франковский окружной административный суд отменил все постановления окружной избирательной комиссии №87 о признании недействительными выборов на пяти участках. Иски инициировал кандидат в народные депутаты от партии "За майбутне" Александр Шевченко.

Об этом сообщила гражданская сеть "Опора".

В частности, 9 апреля админсуд отменил соответствующие постановления еще на двух участках в населенных пунктах Монастырчаны и Микуличин. На этих УИК во время повторного подсчета голосов было выявлено несоответствие количества бюллетеней за кандидата в народные депутаты от партии "За майбутне" Александра Шевченко. В протоколах было указано большее количество голосов, чем было при пересчете.

"Таким образом, отменены все постановления ОИК о признании недействительными выборов на 5 избирательных участках: №261027 (г. Яремче), №260515 (с. Парище), №260025 (с. Манява), №261030 (Монастырчаны) и №260028 (Микуличин)", - отмечается в сообщении.

Напомним, что по итогам промежуточных выборов в округе №87 (Надвирнянский район и отдельные соседние территории) депутатом Верховной Рады должен стать Василий Вирастюк из "Слуги народа". Он набрал всего на 749 голосов больше, чем его соперник Александр Шевченко из партии "За будущее".

Результаты голосования на пяти участках, где якобы побеждал Шевченко, было отменено. Несмотря на это, ЦИК объявила выборы состоявшимися.