Минздрав вывел Ивано-Франковскую область из "красной" зоны

К областям с высоким уровнем эпидопасности добавилась Харьковщина.

С 11 апреля в Харьковской области будет установлен "красный" уровень эпидемической опасности распространения коронавируса. Тогда как Ивано-Франковская область с 10 апреля выходит из "красной" зоны.

Соответствующее решение на внеочередном заседании 9 апреля одобрила Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщил министр Кабинета Министров Олег Немчинов.

"По результатам Государственная комиссия решила:

установить с 00 часов 00 минут 11 апреля 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Харьковской области и применить на территории Харьковской области ограничительные противоэпидемические меры, предусмотренные для "красного" уровня эпидемической опасности;

отменить с 00 часов 00 минут 10 апреля 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Ивано-Франковской области", - написал Немичнов в телеграм-канале.

Напомним, что Ивано-Франковская область находилась в "красной" карантинной зоне дольше всех в Украине - с 26 февраля. В последнее время местные власти в области потребовали отмены ограничений.