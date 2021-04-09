Шмыгаль ответил Кличко на просьбу ввести локдаун угрозой сменить главу КГГА

Премьер-министр Денис Шмыгаль отреагировал на призыв к правительству городского головы Киева Виталия Кличко ввести общенациональный локдаун.

Глава Кабмина подчеркнул, что правительство всегда прислушивается к советам и призывам представителей местных властей.

"Мы готовы к сотрудничеству. Если его цель - не политический пиар", - отметил он.

Шмыгаль заметил, что у Киева чуть ли не больше всего ресурсов и возможностей, чтобы сделать противодействие распространению инфекции и защиту людей эффективными.

"Но если у мэра Киева , который также является главой городской администрации, другое мнение... И он считает, что одновременно полномочий городского головы и главы КГГА ему недостаточно, чтобы эффективно противодействовать COVID в столице, тогда можем вместе обратиться к Президенту Украины с предложением о назначении нового главы КГГА", - написал он.

Шмыгаль отметил, что в некоторых регионах после введения Государственной комиссией по ТЭБ и ЧС "красного" уровня эпидемической опасности и ответственной работы местных органов власти ситуация с распространением коронавируса выровнялась. Например, сегодня из "красной" зоны должна выйти Ивано-Франковская область.

"Это еще раз показывает, что адаптивный карантин работает, и вводить тотальный локдаун по всей стране пока нет необходимости", - подчеркнул он.

Что касается Киева , то премьер уверен, что в случае эффективного контроля за противоэпидемическими мерами, которые предусматривает красный уровень опасности, столица также сможет быстро пройти ковидный пик.

"Именно на этом должны сегодня сосредоточиться городские власти Киева . Глава Киевской городской государственной администрации, мэр Киева Виталий Кличко так же, как и другие должностные лица, имеет свою ответственность в вопросе введения и контроля за ходом местного локдауна", - добавил премьер-министр.

На сегодняшнем брифинге мэр столицы Виталий Кличко призвал правительство объявить общий локдаун. "Сколько еще людей должно заболеть, сколько умереть, чтобы правительство, центральные власти поняли, что нужны немедленные меры на государственном уровне. Иначе в условиях отсутствия массовой вакцинации страну ждет катастрофа", - сказал он.

Ранее правительство говорило, что общий локдаун возможен тогда, когда больше половины регионов Украины окажутся в "красной" зоне.

Сейчас "красные" 13 из 25 регионов Украины (кроме оккупированных Крыма и Севастополя), но правительство не планирует объявлять локдаун.

Министр Кабинета министров Олег Немчинов несколько дней назад сказал, что введение усиленных карантинных мер на общенациональном уровне сейчас не обсуждается.