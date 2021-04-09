Суд арестовал яхту, принадлежащую Медведчуку

Частное судно "ROMANCE 1" неоднократно заходило в порты оккупированного Крыма.

Суд арестовал яхту, принадлежащую Медведчуку
Фото: hvylya.net

Суд наложил арест на одно из судов, которое, согласно документам, имеющимся в наличии у Службы безопасности Украины, принадлежит Виктору Медведчуку. Соответствующее решение на основе материалов СБУ принял Херсонский городской суд Херсонской области 9 апреля, информирует пресс-центр СБУ.

В частности, следователи СБ Украины задокументировали неоднократное нарушение законодательства экипажем частного судна "ROMANCE 1" (порт приписки - Херсон). В том числе речь идет о заходах в порты оккупированного РФ Крыма.

Поэтому в рамках данного уголовного производства исследуются обстоятельства неоднократного нарушения экипажем порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее.

На данный момент продолжается досудебное расследование по:

  • ч. 1 ст. 111 (государственная измена)
  • ч. 3 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины)
  • ч. 1, 2, 3 ст. 332-1 (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее)
  • ст. 291 (нарушение действующих на транспорте правил) Уголовного кодекса Украины

Документирование противоправной деятельности проводилось следственным управлением ГУ Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым под процессуальным руководством прокуратуры Крыма.

Напомним, что 19 февраля Совет национальной безопасности и обороны включил политика Виктора Медведчука и его жену Оксану Марченко в санкционный список за финансирование терроризма. В общем санкции введены в отношении 8 человек и 19 компаний, в частности - пяти самолетов, на которых осуществлялись перелеты по маршруту Киев - Москва. Санкции также применены к компаниям, обслуживающим эти самолеты.

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