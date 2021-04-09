Хомчак: Украина не планирует наступления на Донбассе

Силового возврата оккупированных территорий не будет.

Хомчак: Украина не планирует наступления на Донбассе
Фото: telegraf.com.ua

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак опроверг заявления РоSSии о том, что Украина якобы готовит наступление на Донбассе.

"Сообщения, распространенные государством-агрессором РоSSийской Федерацией о якобы "подготовке Украины к наступлению на Донбасс" не соответствуют действительности и носят характер целенаправленной кампании по дезинформации. Эта кампания имеет целью дискредитировать Украину на международной арене, посеять панику среди населения временно оккупированных территорий, изменить информационную повестку дня для продвижения геостратегических интересов Кремля", - говорится в заявлении Хомчака.

Он напомнил, что военно-политическое руководство Украины выбрало политико-дипломатический способ урегулирования конфликта в Донецкой и Луганской областях.

"Освобождение временно оккупированных территорий силовым путем неизбежно приведет к гибели большого количества мирных жителей и потерям среди военнослужащих, что неприемлемо для Украины", - сказал он.

В то же время Хомчак заверил, что Вооруженные силы Украины готовы к адекватному ответу "как в случае эскалации конфликта в районе проведения операции Объединенных сил, так и в случае осложнения военно-политической и военно-стратегической обстановки вокруг Украины".

Главнокомандующий ВСУ считает, что РоSSия искусственно обостряет ситуацию для достижения собственных геостратегических целей, но на стороне Украины - весь цивилизованный мир.

Он подчеркнул, что сотрудничество Украины с НАТО носит исключительно мирный характер, и РоSSия не имеет права влиять на евроатлантический выбор Украины.

Напомним, что с марта в социальных сетях стали появляться многочисленные видео с роSSийской техникой, которая вроде бы движется к границе с Украиной. О дополнительном развертывании роSSийских сил у границы сообщил и начальник Генерального штаба Вооруженных сил Руслан Хомчак во время отчета в Верховной Раде.

В частности, роSSийские войска стали лагерем в Воронежской области. Она граничит с Украиной, но не с оккупированными районами.

Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Канада и НАТО выразили Украине поддержку на фоне эскалации.

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