Резников через Wall Street Journal призвал "раз и навсегда" остановить "Северный поток - 2"

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников написал колонку для Wall Streat Journal, в которой призвал призвал предотвратить ввод в эксплуатацию "Северного потока - 2".

По его словам, завершение строительства нового обходного газопровода не только нанесет Украине экономический ущерб на миллиарды долларов, но и значительно ослабит ее позиции в войне с Россией .

Он напомнил, что действующий контракт гарантирует Украине транзит по 40 млрд кубометров газа в 2021-2024 годах.

"Но не обманывайте себя: в день завершения "Северного потока-2" это обещание станет пустым. Даже если какой-то транзит через Украину сохранится, Украина будет зависеть от капризов Кремля. Боевые действия на Донбассе, где РоSSия действует через своих ставленников, наемников и даже регулярные войска, продолжаются уже более семи лет. Газопровод не обстреливался - РоSSии нужны бесперебойные потоки газа через Украину не меньше, чем нам. Эта взаимная зависимость является сдерживающим фактором, "Северный поток 2" устранит", - говорится в статье.

Напомним, администрация президента США Джо Байдена изучает возможность введения дополнительных санкций с целью блокирования строительства почти завершенного газопровода "Северный поток-2" из РоSSии в Германию.

В апреле 2021 года стало известно, что Белый дом собирается назначить спецпредставителя специально для переговоров об остановке строительства "Северного потока - 2".

После того, как его достроят, РоSSия будет иметь инфраструктуру для транзита газа в Западную Европу полностью в обход Украины. Действующий транзитный контракт между "Газпромом" и "Нафтогазом" действует до конца 2024 года, он обязывает РоSSию транспортировать через Украину минимум 40 млрд кубометров газа в год.