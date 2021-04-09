В Раде решили проверить наблюдательный совет и правление "Укрзализныци"

Временная следственная комиссия Верховной Рады по "Укрзализныце" решила провести детальное расследование деятельности наблюдательного совета и правления компании.

Об этом сообщила пресс-служба "Слуги народа".

"По предварительной оценке членов ВСК, доход «Укрзализныци» от грузоперевозок на 2021 год искусственно завышен на 18,6%, или на 13,4 млрд грн. Также искусственно завышаются доходы от пассажирских перевозок на фоне их падения. Члены ВСК расценивают финансовый план «Укрзализныци» на 2021 год как фикцию, не реальную для исполнения. Решено провести детальное расследование деятельности наблюдательного совета и правления «Укрзализныци» и по результатам расследования вынести соответствующее решение Президенту, премьер-министру и министру инфраструктуры", - сказала представительница "Слуги народа" Юлия Гришина, которая возглавляет ВСК.

На сайте УЗ тем временем сообщается, что компания надеется на конструктивное сотрудничество с ВСК для установления и ликвидации причин, которые привели к ухудшению показателей работы компании.

Напомним, что в марте 2021 года Кабинет министров неожиданно уволил главу правления АО "Украинская железная дорога" Владимира Жмака.

И.о. главы "Укрзализныци" в связи с отставкой Жмака снова стал член правления Иван Юрик, который уже исполнял эти обязанности после увольнения Евгения Кравцова и Желько Марчека.