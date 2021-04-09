Минздрав решил начать вакцинацию священников

Священнослужителей приравняли к социальным работникам.

Минздрав решил начать вакцинацию священников
Фото: pravlife.org

Оперативный штаб Министерства здравоохранения Украины по вакциноуправляемым инфекциям "приравнял" священнослужителей к социальным работникам. Соответственно, они теперь могут получить прививку против COVID-19.

Об этом говорится на сайте Центра общественного здоровья.

"Рекомендовать МЗ Украины «приравнять» служителей официально зарегистрированных в Украине церквей и религиозных организаций к социальным работникам", - говорится в протоколе заседания штаба.

Чтобы записаться на прививку, духовным лицам нужно обратиться к своему руководству и сообщить о желании вакцинироваться. Те передадут списки координаторам по вакцинации в регионе. После согласования с координаторами руководители сообщат желающим о времени и месте прививки.

Напомним, что вакцинация против COVID-19 в Украине началась 24 февраля 2021 года. Она будет проходить в пять этапов.

Первый этап предусматривает вакцинацию медиков ковидных больниц, бригад экстренной помощи, сотрудников лабораторий, тестирующих на COVID-19, обитателей и персонал домов престарелых и военных на фронте.

С 22 марта в Украине начался второй этап вакцинации. К вакцинации привлекли врачей всех учреждений здравоохранения, социальных работников и людей старше 80 лет.

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