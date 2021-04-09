Большинство украинцев считают, что страна движется в неправильном направлении, - соцопрос

Президентский рейтинг возглавляет Владимир Зеленский

Большинство украинцев считают, что страна движется в неправильном направлении, - соцопрос
Фото: zib.com.ua

Большинство украинцев (68%) считают, что страна движется в неправильном направлении, 22% - в правильном, 10% - не определились. По сравнению с мартом ситуация не изменилась.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

Рейтинг доверия к политикам возглавляет Владимир Зеленский, которому доверяют 45% опрошенных, не доверяют - 52%. Дмитрию Разумкову доверяют 32%, не доверяют - 35%, не знают его - 29%. Юлии Тимошенко доверяют 30%, не доверяют - 68%. Петру Порошенку доверяют 25%, не доверяют - 74%. Юрию Бойко доверяют 24%, не доверяют - 59%, не знают его - 14%. Денису Шмыгалю доверяют 17%, не доверяют - 50%, почти треть не слышали о таком. Виктору Медведчуку доверяют 16%, не доверяют - 71%, не знают его - 11%.

В парламентском рейтинге лидирует партия "Слуга народа" (22,9% среди тех, кто определился и намерен проголосовать). За партию "Европейская солидарность" - 14,6%, партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 14,2%, партию "Батькивщина" - 12,9%, партию "Сила и честь" - 4,7%, Радикальную партию - 4,4%, "Украинская стратегия Гройсмана" - 4,3%, партию Мураева "Наши" - 3,5%, «УДАР» - 3,4%, партию "Свобода" - 3,4%, партию Шария - 3,4%, партию "Голос" - 2,6%, партию "Самопомощь" - 2,4%.

Президентский рейтинг возглавляет Зеленский. Если бы выборы состоялись в ближайшее время то его поддержали бы 24,9% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором. За Порошенко проголосовали бы 13,1%, Тимошенко - 12,1%. Бойко - 11,9%, Смешко поддерживают 6,8%, Гройсмана - 5,1%, Ляшко - 4,9%, Разумкова - 4,8%, Мураева - 4,6%, Садового - 2,6%, Яценюка - 2,2%, Тягнибока - 1,8%, Рудик - 0,4%.

"Моделирование второго тура президентских выборов дало следующие результаты: Зеленский побеждает во всех возможных вариантах с ближайшими оппонентами, при этом около трети избирателей выразили неготовность прийти на выборы или затруднились с ответом", - говорится в сообщении.

Среди тех, кто намерен голосовать и определился с выбором, результаты следующие: в паре Зеленский против Порошенко результат 64% на 36% в пользу действующего главы государства. В паре Зеленский против Тимошенко - 57% на 43%, в паре Зеленский против Бойко - 67% на 33%. В паре Тимошенко против Порошенко - 59% на 41% в пользу лидера партии "Батькивщина". В паре Бойко против Порошенко - паритет 51% на 49%.

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