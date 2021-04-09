Кличко призвал правительство объявить общий локдаун
"Давайте будем откровенны: происходит бесконтрольное распространение вируса".
Мэр Киева Виталий Кличко призвал правительство объявить общенациональный локдаун.
"Сколько еще людей должно заболеть, сколько умереть, чтобы правительство, центральные власти поняли, что нужны немедленные меры на государственном уровне. Иначе в условиях отсутствия массовой вакцинации страну ждет катастрофа", - сказал Кличко на брифинге в пятницу.
В связи с этим, считает мэр Киева, правительство должно немедленно рассмотреть вопрос о введении общенационального локдауна.
"Настоящего локдауна! Передвижение по регионам страны должно быть ограничено. Со строгим контролем за соблюдение правил. А то у нас все хотят ездить в общественном транспорте, работать в офисах, а не дистанционно, как мы предлагаем, гулять толпами без масок, устраивать вечеринки, ездить в другие города... Давайте будем откровенны: происходит бесконтрольное распространение вируса, его миграция по всей стране", - сказал Кличко.
Напомним, что ранее правительство говорило, что общий локдаун возможен тогда, когда больше половины регионов Украины окажутся в "красной" зоне.
Сейчас "красные" 13 из 25 регионов Украины (кроме оккупированных Крыма и Севастополя), но правительство не планирует объявлять локдаун.
Министр Кабинета министров Олег Немчинов несколько дней назад сказал, что введение усиленных карантинных мер на общенациональном уровне сейчас не обсуждается.