Кличко призвал правительство объявить общий локдаун

"Давайте будем откровенны: происходит бесконтрольное распространение вируса".

Кличко призвал правительство объявить общий локдаун

Мэр Киева Виталий Кличко призвал правительство объявить общенациональный локдаун.

"Сколько еще людей должно заболеть, сколько умереть, чтобы правительство, центральные власти поняли, что нужны немедленные меры на государственном уровне. Иначе в условиях отсутствия массовой вакцинации страну ждет катастрофа", - сказал Кличко на брифинге в пятницу.

В связи с этим, считает мэр Киева, правительство должно немедленно рассмотреть вопрос о введении общенационального локдауна.

"Настоящего локдауна! Передвижение по регионам страны должно быть ограничено. Со строгим контролем за соблюдение правил. А то у нас все хотят ездить в общественном транспорте, работать в офисах, а не дистанционно, как мы предлагаем, гулять толпами без масок, устраивать вечеринки, ездить в другие города... Давайте будем откровенны: происходит бесконтрольное распространение вируса, его миграция по всей стране", - сказал Кличко.

Напомним, что ранее правительство говорило, что общий локдаун возможен тогда, когда больше половины регионов Украины окажутся в "красной" зоне.

Сейчас "красные" 13 из 25 регионов Украины (кроме оккупированных Крыма и Севастополя), но правительство не планирует объявлять локдаун.

Министр Кабинета министров Олег Немчинов несколько дней назад сказал, что введение усиленных карантинных мер на общенациональном уровне сейчас не обсуждается.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
К ответственности за оккупацию Крыма в 2020 году привлекли 40 человек, - ГБРК ответственности за оккупацию Крыма в 2020 году привлекли 40 человек, - ГБР
Украинский консул посетил в СИЗО украинок, задержанных в Дубае за "голую фотосессию"Украинский консул посетил в СИЗО украинок, задержанных в Дубае за "голую фотосессию"
Две ракеты упали вблизи военной базы США в ИракеДве ракеты упали вблизи военной базы США в Ираке
"Голос" призывает провести закрытое заседание Верховной Рады: вызывают Шмыгаля, Степанова и Хомчака"Голос" призывает провести закрытое заседание Верховной Рады: вызывают Шмыгаля, Степанова и Хомчака
ФСБ РоSSии заявила, что задержала на Алтае "агента украинских националистов"ФСБ РоSSии заявила, что задержала на Алтае "агента украинских националистов"
Блок рекламы


Похожие новости
Киевсовет призвал правительство и МОЗ предоставить киевлянам места в ведомственных больницахКиевсовет призвал правительство и МОЗ предоставить киевлянам места в ведомственных больницах
Кличко: Киевсовет впервые проводит онлайн-заседаниеКличко: Киевсовет впервые проводит онлайн-заседание
"Голос" зарегистрировал законопроект о поддержке бизнеса на период локдауна"Голос" зарегистрировал законопроект о поддержке бизнеса на период локдауна
Кличко требует от правительства предоставить киевлянам койки в ведомственных больницахКличко требует от правительства предоставить киевлянам койки в ведомственных больницах
Киевская власть оказывает финансовую помощь 27 тыс. медиков, – КличкоКиевская власть оказывает финансовую помощь 27 тыс. медиков, – Кличко
Кличко показал, как работают врачи коронавирусного отделенияКличко показал, как работают врачи коронавирусного отделения
Зеленский призвал Канаду поспособствовать получению Украиной ПДЧ в НАТОЗеленский призвал Канаду поспособствовать получению Украиной ПДЧ в НАТО
Зеленский призвал премьера Великобритании усилить санкции в отношении РоSSииЗеленский призвал премьера Великобритании усилить санкции в отношении РоSSии
"Европейская солидарность" призвала провести повторные выборы на 87 округе"Европейская солидарность" призвала провести повторные выборы на 87 округе
Кличко назвал условия введения комендантского часа в КиевеКличко назвал условия введения комендантского часа в Киеве
Последние новости
Подгружаем последние новости