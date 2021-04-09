Порошенко: декоммунизация - вопрос национальной безопасности

Благодаря декоммунизации с 2015 года в Украине было переименовано около 1000 населенных пунктов и 52 тыс. топонимов в населенных пунктах, демонтировано более 2,5 тыс. коммунистических памятников. Об этом заявил экс-президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.

"Спасибо украинским парламентариям, которые 9 апреля 2015 приняли четыре исторических закона и дали старт процессу декоммунизации. Эти законы, в частности, запретили советскую символику, открыли архивы советских спецслужб и признали борцами за независимость Украины УПА и другие организации. Фактически декоммунизация в Украине началась гораздо раньше. Вышеупомянутые документы только закрепили и легализовали стремление украинцев освободиться от имперского влияния и вернуться к своей исторической памяти", - отметил Порошенко.

При этом он отметил, что его шокирует попытка отката власти назад - от проспекта Бандеры до проспекта Московского.

"Декоммунизация была и до сих пор остается вопросом национальной безопасности, нравственным долгом перед миллионами украинцев, уничтоженных большевизмом, а также - знаком уважения к современным героям, которые сейчас защищают Украину от потомков сталинских палачей", - резюмировал экс-президент.