В Минске возбудили дело о геноциде белорусов во Второй мировой войне

Беларусь планирует добиваться международного признания геноцида.

В Минске возбудили дело о геноциде белорусов во Второй мировой войне
Меморіал "Прокляття фашизму" на місці спаленого села в Білорусі
Фото: belarus.by

Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело по факту геноцида населения страны в годы Второй мировой войны и послевоенный период.

Об этом сообщило государственное агентство "БелТА".

"С целью усиления социальной и исторической справедливости, устранения белых пятен истории, укрепления конституционного строя и национальной безопасности мной возбуждено уголовное дело по факту геноцида населения Беларуси", - заявил по этому поводу генпрокурор РБ Андрей Швед.

По результатам расследования Беларусь собирается ставить вопрос о международном признании страны как пострадавшей от геноцида.

Доказательства геноцида следователи Беларуси собираются искать в архивах РоSSии и Германии.

"Конечно, мы обратимся за помощью к ведомствам и учреждениям ФРГ, в свое время занимавшимся расследованием фактов геноцида на территории БССР", - сказал прокурор.

По официальным данным, в Беларуси в ее нынешних границах проживало 9,2 млн человек, в конце 1944 года - только 6,3 млн. Всего на территории БССР было убито не менее 2,2 миллиона человек.

Напомним, что в 2020 году роSSийский суд впервые признал геноцидом массовые убийства советских граждан во время Второй мировой войны. Решение было принято по результатам изучения уголовного дела о расстрелах людей в селе Жестяная Горка в 1944 году.

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