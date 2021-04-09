Умерла известная луганская журналистка Каролина Полтавская

Глава ОГА назвал ее смерть невосполнимой потерей для луганской журналистики.

Умерла известная луганская журналистка Каролина Полтавская
Фото: real.lg.ua

8 апреля умер директора ТРК "ИРТА" Каролина Полтавская.

Об этом сообщило информационное агентство "ИРТА-Fax".

"20 лет Каролина боролась за правду и полностью отдавалась любимой работе. Весь коллектив нашего телеканала выражает соболезнования родным и близким Каролины и скорбит о невосполнимой утрате вместе с ними", - говорится в заявлении "ИРТА".

В 2014 году директор телеканала оставила в оккупированном Луганске все оборудование, а почти все сотрудники канала разъехались, спасаясь от войны. Вдвоем с коллегой ей удалось возобновить вещание телеканала в Северодонецке и продолжить работу на всю свободную территорию области.

Глава Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай назвал смерть Полтавской невосполнимой потерей для луганской журналистики.

"Она одной из первых вела военные репортажи с линии огня, рассказывала о наших воинах, их героических буднях. Все аспекты этих бурных лет «ИРТА» освещала правдиво, объективно, всеобъемлюще. И в этом заслуга Каролины Леонидовны. Смерть человека - всегда трагедия . А когда такое случается с молодым человеком, это сложно принять", - заявил Гайдай.

В 2020 году Каролина Полтавская получила почетное звание "Заслуженный журналист Украины".

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