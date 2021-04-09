"Киевблагоустройство" забросали лампочками с зеленкой

Чиновники считают это местью владельцев демонтированных МАФов.

Фото: facebook.com/mykola.bojko

Территорию коммунального предприятия "Киевблагоустройство" ночью 9 апреля забросали лампочками с зеленкой.

Об этом сообщил и.о. директора предприятия Николай Бойко, который накануне нашел под своим домом бутылки с "коктейлем Молотова" и записку с угрозами.

"Такое утро сегодня в КП "Киевблагоустройство" и в Департаменте городского благоустройства [которые находятся по одному адресу]. Поврежденные машины, расписанный забор, по территории разбросаны лампочки с зеленкой. Работает следственно-оперативная группа", - написал Бойко в фейсбуке.

Фото: facebook.com/mykola.bojko
Фото: facebook.com/mykola.bojko
Фото: facebook.com/mykola.bojko
Фото: facebook.com/mykola.bojko
Фото: facebook.com/mykola.bojko

Мэрия связывает угрозы и нападение с борьбой против незаконных МАФов.

24 марта на Троещине в Киеве мужчина взобрался на МАФ, который приехали демонтировать коммунальщики, облился бензином и угрожал сжечь себя. В тот же день один из предпринимателей порезал колеса эвакуатора, задействованного в демонтаже МАФов, когда тот стоял на светофоре.

8 апреля и.о. директора киевского коммунального предприятия "Киевблагоустройство" Николаю Бойко под забором дома оставили бутылки с "коктейлем Молотова" и записку с угрозами.

Оба факта расследует Национальная полиция. Первый случай квалифицировали как хулиганство (ч. 2 ст. 296 УК), второй - как угрозу уничтожения имущества (ч. 1 ст. 195 УК).

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