Суд арестовал сообщника брата Вовка

Высший антикоррупционный суд в пятницу, 9 апреля, избрал меру пресечения для адвоката Юрия Донца, задержанного детективами НАБУ по подозрению во взяточничестве.

Судья решил взять Донца под стражу с возможностью выхода под залог.

"Применить к подозреваемому Донцу Юрию Борисовичу меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней со дня его фактического задержания, то есть до 04.06.21 включительно. Определить подозреваемому залог в размере 1300 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, что составляет 2 млн 951 тыс. гривен", - говорится в постановлении.

Ходатайство антикоррупционных органов об избрании Донцу меры пресечения было удовлетворено частично - они просили арест с залогом в 14 млн гривен.

В случае внесения залога на подозреваемого будут возложены процессуальные обязанности: прибывать в детективу, прокурору и суду по первому вызову; не отлучаться из г. Киева без разрешения детектива, прокурора или суда; сообщать прокурору, детективу или суду об изменении своего места проживания и работы; воздерживаться от общения с другим подозреваемым по делу и свидетелями; сдать на хранение в соответствующее территориальное подразделение Государственной миграционной службы Украины паспорт (паспорта) для выезда за границу; носить электронное средство контроля (браслет).

Напомним, что Юрий Донец был задержан 6 апреля вместе с еще одним адвокатом, Юрием Зонтовым, родным братом главы Окружного административного суда Киева Павла Вовка (он взял фамилию жены после женитьбы).

Меру пресечения Зонтову избрали ночью 9 апреля. Его также арестовали, сумма залога - 35 млн гривен.

Обоим адвокатам сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса. Их обвиняют в получении 100 тыс. долларов взятки за положительное решение вопроса в ОАСК.