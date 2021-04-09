Украинские послы будут проходить спецпроверку

Процедура должна обезопасить от попадания на ключевые дипломатические посты людей, которые сотрудничают с иностранными спецслужбами.

Перед официальным назначением и выездом за границу украинские послы отныне должны пройти проверку. Об этом в интервью LB.ua сообщил заместитель руководителя Офиса президента - Игорь Жовква.

"Сейчас появилась еще одна обязательная процедура для утверждения посла - спецпроверка соответствующими компетентными органами", - сказал он.

Чиновник отметил, что процедура, которая поможет обезопасить от попадания на ключевые дипломатические посты людей, которые сотрудничают с иностранными, в том числе и роSSийскими спецслужбами, введена впервые за 30 лет.

"Только при президентстве Зеленского эта работа началась. И это было верное решение. Такая спецпроверка возлагается как раз на профильный директорат внешней политики, который я курирую. Мы обобщаем сведения о кандидатах. Поэтому также несем за это ответственность. Буквально за каждого посла", - отметил Жовква.

Вместе с тем он отметил, что ранее назначенные послы спецпроверку не будут проходить.

"Обратной силы соответствующее положение не имеет", - подчеркивает Жовква.

Вместо этого он подчеркивает: у президента всегда остается эффективный инструмент - глава государства может уволить посла в любой момент.

Напомним, 6 апреля президент Владимир Зеленский своими указами освободил от занимаемых должностей шестерых украинских послов.