Брата судьи Вовка арестовали с правом залога в 35 млн гривен

Задержанного на взятке брата главы Окружного административного суда Павла Вовка - Юрия Зонтова - арестовали с правом залога в 35 млн гривен. Соответствующее решение ночью принял Высший антикоррупционный суд.

Если Юрий Зонтов внесет залог, ему все равно будет запрещено выезжать за пределы города и общаться с фигурантами дела. Также он должен сдать загранпаспорт и приходить к следователю или прокурору, сообщает Центр противодействия коррупции в Telegram.

Во время заседания прокурор зачитал материалы дела, которые касаются не только Зонтова, но и его брата - главы ОАСК. В частности, как пишет ГПК, следствие сообщило о конвейере "покупки" судебных решений в ОАСК.

"Как говорит в прослушке сообщник Зонтова адвокат Донец, ранее судьи не брались за "беспредел", а сейчас "что-то изменилось", - добавили в ГПК.

Кроме того, было озвучено, что в суде якобы есть специальные пути, которыми Вовк заходит и выходит из ОАСК незамеченным, что позволяет ему избегать детективов НАБУ, которые уже несколько месяцев пытаются принудительно привести его в суд. Соответствующую информацию правоохранители получили за счет прослушивания одного из фигурантов расследования.

Избрание меры пресечения сообщнику Зонтова, адвокату Донцу, продолжится утром.

Напомним, что первая информация о задержании брата Вовка на взятке была распространена СМИ 6 апреля. Затем сам Павел Вовк обнародовал сообщение об обысках в ОАСК и заявил, что ждет какую-то "фантастическую историю", якобы кем-то придуманную против него и суда.

Затем НАБУ официально подтвердило разоблачение близкого родственника главы ОАСК и еще одного адвоката на взятке. Сообщалось о задержании только одного из них.

На месте хранения взятки (по данным СМИ - квартира, оборудованная под адвокатский офис) нашли документы на имя Павла Вовка и, вероятно, антиквариат. В сейфах хранились более 3,7 млн долл. США , 840 тыс. евро, 20 тыс. фунтов, 230 тыс. грн и 100 шекелей.

Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение и брату Вовка, и другому адвокату 7 апреля. В тот же день Служба внешней разведки сообщила, что отстранила от должности фигуранта уголовного производства. Официально имя фигуранта не раскрывается, но журналист Юрий Бутусов писал, что задержанный на взятке брат главы ОАСК Павла Вовка - Юрий Зонтов - был заместителем начальника управления этой службы.