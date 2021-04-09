Украине следует готовиться к обострению военного противостояния с Россией, - заместитель главы ОП

Однако, по мнению чиновника, мир сейчас не даст РоSSии начать полномасштабную войну на территории Украины так, как это произошло с Грузией в 2008 году.

Украине следует готовиться к обострению военного противостояния с Россией, - заместитель главы ОП
Фото: Макс Требухов

Украине следует ожидать обострения военного противостояния с Россией. Об этом в эксклюзивном интервью LB.ua заявил заместитель руководителя Офиса президента – Игорь Жовква.

Так он отреагировал на стягивание РФ войск по всему периметру украинской-роSSийской границы. В то же время он отметил, что сейчас глава государства ведет постоянные переговоры относительно эскалации с иностранными партнерами и постоянно информирует их о состоянии дел.

"К сожалению, стоит (ожидать обострения военного противостояния - LB.ua). И эта информация, скажем так, есть в соответствующих украинских структурах. Мы в своей работе также пользуемся их информацией и доводим ее до наших партнеров. В частности, с момента эскалации ситуации у границ Украины президент Зеленский уже провел телефонные разговоры с Президентом США Джозефом Байденом, Премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, премьер-министром Канады Джастином Трюдо. С каждым из этих лидеров Президент Зеленский не только обменялся данными, но и получил четкие и своевременные сигналы поддержки»", - сообщил Игорь Жовква.

Вместе с тем, как отмечает Жовква, мир сейчас не даст РоSSии начать полномасштабную войну на территории Украины так, как это произошло с Грузией в 2008 году.

"Тогда мир «проспал». Сейчас лучшее состояние боевой готовности Украины, чем в 2014 году, и уровень политической готовности наших партнеров", - считает дипломат.

С марта в социальных сетях стали появляться многочисленные видео с роSSийской техникой, якобы движущейся к границе с Украиной. О дополнительном разворачивании роSSийских сил возле границы сообщил и начальник Генерального штаба Вооруженных сил Руслан Хомчак во время отчета в Верховной Раде.

Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Канада, НАТО выразили Украине поддержку на фоне эскалации.

Из-за роSSийской угрозы на границах Украины в Киева срочно отправился глава МИД Польши Збигнев Рау.

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