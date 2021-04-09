Украина не будет насильственно депортировать из Крыма граждан РФ, - заместитель главы Офиса президента

Вместе с тем, многие готовы вернуться в свои крымские дома после освобождения полуострова.

Украина не будет насильственно депортировать из Крыма граждан РФ, - заместитель главы Офиса президента
Фото: ЦензорНЕТ

Украина после возвращения Крыма не будет насильно депортировать граждан РФ, незаконно прибывших на полуостров, начиная с 2014 года.

Об этом в эксклюзивном интервью LB.ua заявил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква.

"Мы точно не можем нарушать права этих людей, как не можем нарушать и международные конвенции, касающиеся гуманитарного права. Насильственной депортации быть не может. Если это произойдет, нам мир скажет, что мы такие же, как россияне. Этого допустить нельзя" - сказал Жовква.

Однако, по его словам, есть немало тех, кто готов вернуться в свои крымские дома после освобождения полуострова.

"Думаю, что по этому поводу нужно уже сейчас консультироваться, в том числе и с международными гуманитарными организациями. Я поднял этот вопрос во время встречи с профильным комиссаром Совета Европы по правам человека Дуней Миятович", - отметил заместитель руководителя Офиса президента.

Вместе с тем, по его мнению, гуманитарным организациям следует работать более активно по Крыму.

"Миссия Красного Креста получила мандат на всю территорию Украины. А зайти в Крым не может. Говорят, Москва не позволяет. Может, следует постоянно поднимать этот вопрос перед государствами и добиться того, чтобы вас допустили на территорию полуострова, в места лишения свободы, где незаконно удерживают наших людей?" - подчеркнул Жовква.

Ранее вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что граждане РоSSии, прибывшие на территорию аннексированного Крыма, после возвращения территорий в состав Украины должны будут покинуть страну.

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