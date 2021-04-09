РоSSия накопила около границы с Украиной рекордное с 2014 года количество войск, - Белый дом

США обсуждают передвижения роSSийских войск в регионе с союзниками по НАТО.

РоSSия накопила около границы с Украиной рекордное с 2014 года количество войск, - Белый дом

РоSSия в настоящее время имеет около границы с Украиной больше войск, чем когда-либо с 2014 года.

Об этом 8 апреля заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает “Радио Свобода”.

Она отметила, что в США растет озабоченность обострением роSSийской агрессии на востоке Украины.

Кроме того, добавила Псаки, США обсуждают передвижения роSSийских войск в регионе с союзниками по НАТО.

Напомним, США рассматривают возможность отправки военных кораблей в Черное море в течение ближайших нескольких недель, чтобы продемонстрировать поддержку на фоне усиленного военного присутствия РоSSии на восточной границе Украины.

С марта в социальных сетях стали появляться многочисленные видео с роSSийской техникой, якобы движущейся к границе с Украиной. О дополнительном разворачивании роSSийских сил возле границы сообщил и начальник Генерального штаба Вооруженных сил Руслан Хомчак во время отчета в Верховной Раде.

Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Канада, НАТО выразили Украине поддержку на фоне эскалации.

Из-за роSSийской угрозы на границах Украины в Киева срочно отправился глава МИД Польши Збигнев Рау.

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