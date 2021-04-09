Верховный суд впервые подтвердил законность перехода из УПЦ в ПЦУ

Решение Верховного Суда в дальнейшем в обязательном порядке должно учитываться в аналогичных спорах.

Верховный суд впервые подтвердил законность перехода из УПЦ в ПЦУ
Фото: pomisna.info

Верховный Суд Украины впервые принял решение относительно законности выхода религиозной общины из юрисдикции Русской Православной Церкви в Украине (УПЦ МП) и вхождения в Православную Церковь Украины.

Об этом говорится в заявлении ПЦУ, обнародованном 8 апреля.

Отмечается, что 6 апреля состоялось заседание Большой Палаты Верховного Суда по рассмотрению дела №910/10011/19 о законности изменения религиозной общиной с. Сутковцы Хмельницкой области своего подчинения - выхода из юрисдикции Русской Православной Церкви в Украине (УПЦ МП) и вхождения в Православную Церковь Украины. По результатам заседания было принято решение о законности такого изменения подчинения.

"Таким образом, высшей судебной инстанцией Украины впервые с начала активного процесса переходов религиозных общин Украины из Русской Православной Церкви в Украине в Православную Церковь Украины, принято решение, которым подтверждена возможность и законность таких переходов и отклонены возражения Русской Православной Церкви в Украине против этого", - говорится в сообщении.

Сообщается, что 23 февраля 2019 года религиозная община с. Сутковцы, Хмельницкой области, в связи с образованием автокефальной Православной Церкви Украины, провела общее собрание, на котором приняла решение перейти из РПЦ в Украине в ПЦУ. Настоятель этой общины не согласился с таким решением и обратился в суд с иском, в котором требовал признать этот переход незаконным.

Хозяйственный суд города Киева в феврале 2020 года принял решение в пользу настоятеля религиозной общины РПЦ в Украине. В дальнейшем это решение было оставлено без изменений и судом апелляционной инстанции.

Однако 6 апреля 2021 года состоялось заседание уже Большой Палаты Верховного Суда, которая пересматривала эти судебные решения в кассационном порядке. По результатам этого пересмотра, указанные судебные решения были отменены и в удовлетворении иска было отказано полностью.

"Это решение Большой Палаты Верховного Суда имеет ключевое значение, поскольку является первым в ряду судебных споров, инициированных РПЦ в Украине с начала активного процесса переходов религиозных общин Украины в Православную Церковь Украины, принятым высшей судебной инстанцией Украины ... Решение Большой Палаты Верховного Суда в обязательном порядке должно учитываться в спорах, касающихся переходов православных религиозных общин Украины из РПЦвУ к Православной Церкви Украины, и, тем самым, унифицировать подход судов Украины в их решении, защищая законное право религиозных общин на смену юрисдикции", - говорится в сообщении.

С начала 2019 года РПЦ в Украине было инициировано более 100 судебных процессов относительно законности изменения православными религиозными общинами Украины своего подчинения.

Напомним, бывший помощник главы отдела информации и связей с общественностью Свято-Успенской Киево-Печерской лавры, церковный публицист и богослов РПЦ в Украине (УПЦ МП) отец Иннокентий молодости 13 марта 2021 года принят в число клириков Переяславско-Вишневской епархии ПЦУ.

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