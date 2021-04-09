К исчезновению Чауса могут быть причастны связанные с разведкой люди - "Слидство.инфо"

К изчезновению в Кишиневе украинского судьи Николая Чауса могут быть причастны люди, вероятно связанные с разведывательными и правоохранительными органами Украины. По мнению журналистов "Слидства.инфо" и RISE Moldova, история с похищением Чауса имеет признаки тайной спецоперации. Об этом говорится в их совместном расследовании.

После огласки похищения молдавские СМИ писали, что Чауса якобы могли вывезти из Молдовы в Украину на авто, имеющем отношение к посольству Украины. В то же время глава украинского МИД Дмитрий Кулеба опроверг, что государство имеет какое-либо отношение к исчезновению судьи.

Журналисты-расследователи RISE Moldova заявили, что получили копии паспортов 10 человек, которых молдавские правоохранители якобы проверяют на причастность к похищению Чауса. Все они являются гражданами Украины.

"По информации источников RISE Moldova в молдавских пограничных органах, двое мужчин среднего возраста после обеда 24 марта добрались до пропускного пункта «Могилев-Подольский - Отач». Они перешли мост над рекой Днестр и оказались в Молдове. В руках у мужчин были украинские загранпаспорта на имя Юрия К. и Эдуарда С. Оба мужчины связаны с украинской военной разведкой. Хотя на первый взгляд это и неочевидно", - говорится в расследовании.

Журналисты предположили причастность Юрия к военному делу по фото в соцсети, на котором мужчина прыгает с парашютом, и фотографии военного вертолета с комментарием "winter jumps" - зимние прыжки.

Также расследователи утверждают, что получили от источников документы по некоторым данным об этом человеке, и что учился он в высшем военном учебном заведении Одессы. Кроме того, они утверждают, что несколько лет назад этот человек жил на территории одной из столичных воинских частей, где расположена военно-дипломатическая академия, в которой готовят разведчиков.

Сам мужчина в телефонном разговоре журналистам заявил, что не может комментировать свои причастность или причастность к разведке.

"Извините, я не даю комментариев пока. Я ничего вам не могу сказать по этому поводу», - вместе с тем он подтвердил, что находился в Молдове с 24 марта по 3 апреля. Но что именно там делал, мужчина отказался объяснить. На прямой вопрос журналистов, причастен ли он к похищению судьи Чауса, Юрий ответил: «Давайте я запишу ваш номер телефона и, возможно, я с вами свяжусь. Потому что наш диалог пока не будет конструктивным»", - говорится в расследовании.

RISE Moldova утверждает, что вместе с этим мужчиной 24 марта в Молдову прибыл еще один украинец - Эдуард С. Журналисты считают, что есть внешне похожий на этого человека мужчина с другим именем. Этот человек является киевлянином, а его анкетные данные также указывают на вероятную причастность к разведке, в частности место регистрации на территории военной части.

"В телефонном разговоре он отрицал, что работает в разведке Минобороны. После уточняющих вопросов журналистов он бросил трубку", - добавили журналисты.

"Слидство.инфо" также пишет, что располагает видео с пограничного пункта пропуска, где люди, похожие на Юрия и Эдуарда в день исчезновения Чауса пешком покинули территорию Молдовы. Впрочем записи пока не обнародованы.

Фото: Слідство.інфо Скриншот с видео пограничного пункта пропуска, где люди, похожие на Юрия и Эдуарда пешком покинули территорию Молдовы

Также расследователи считают, что к истории с исчезновением может быть причастен еще ряд украинцев, в прошлом связанных с правоохранительными органами. Большинство из них в последнее время живет на Львовщине.

Напомним, что Чаус запомнился в Украине в качестве подозреваемого во взяточничестве судьи, который хранил деньги в стеклянных банках. Он не был задержан из-за судейского иммунитета, успел уехать из Украины и просил политического убежища в Молдавии. В этом ему отказали. Украина добивается экстрадиции Чауса с 2017 года.

RISE Moldova писали, что судья мог бежать из Украины с помощью лиц, приближенных к олигарху Владимиру Плахотнюку. Журналисты считают, что Чауса могли вывезти из Украины на чартерном самолете по паспорту гражданина Молдовы Вячеслава Турку, на которого он внешне похож.

3 апреля Чаус был похищен неизвестными в центре Кишинева. МВД Молдовы сообщило, что за похищением Чауса могут стоять иностранцы, и что часть из них после этого выехала из Молдовы в Украину. Также министр внутренних дел Молдовы сказал, что подозреваемые в организации похищения переписывались на украинском языке.

МИД Украины отрицает, что государственные учреждения Украины причастны к похищению беглого судьи Николая Чауса.