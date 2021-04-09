США рассматривают возможность отправки военных кораблей в Черное море для поддержки Украины

Сейчас авиация ВМС США продолжает осуществлять полеты разведывательных самолетов в международном воздушном пространстве над Черным морем.

США рассматривают возможность отправки военных кораблей в Черное море в течение ближайших нескольких недель, чтобы продемонстрировать поддержку на фоне усиленной военного присутствия РоSSии на восточной границе Украины.

Об этом CNN заявил представитель Пентагона.

По словам чиновника, развертывание военных кораблей сейчас пришлет Москве конкретный сигнал, что США пристально следят за ситуацией.

Согласно Конвенции Монтре 1936 года США должны сообщить Турции о своем намерении войти в Черное море за 14 дней. Пока неизвестно, было ли отправлено такое сообщение.

Также представитель оборонного ведомства заявил, что авиация ВМС США продолжает осуществлять полеты разведывательных самолетов в международном воздушном пространстве над Черным морем для мониторинга роSSийской военно-морской активности и передвижения войск в Крыму.

Напомним, что с марта в социальных сетях стали появляться многочисленные видео с роSSийской техникой, якобы движущейся к границе с Украиной. О дополнительном разворачивании роSSийских сил возле границы сообщил и начальник Генерального штаба Вооруженных сил Руслан Хомчак во время отчета в Верховной Раде.

Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Канада, НАТО выразили Украине поддержку на фоне эскалации.