Киевсовет призвал правительство и МОЗ предоставить киевлянам места в ведомственных больницах

По словам мэра, в некоторых коммунальных учреждениях загруженность уже более 100 процентов от мощности.

Депутаты Киевсовета направили обращение к правительству и МОЗ относительно использования 12 ведомственных больниц для приема больных ковидом киевлян. Решение поддержали 102 депутата на онлайн-заседании. Обращение инициировал мэр Киева Виталий Кличко.

«Мы вынесли вопрос об обращении к правительству и МОЗ относительно использования медицинской базы ведомственных больниц, расположенных в столице, для лечения больных коронавирусом киевлян. Я неоднократно объяснял чиновникам критичность этого вопроса. Но киевлян игнорируют и пренебрегают интересами жителей столицы. Я считаю такую позицию Кабмина, МОЗ неприемлемой», - заявил Кличко.

Он отметил, что город продолжает готовить дополнительные койки. В частности, в противотуберкулезном диспансере - там ремонтируют кислородную систему и набирают специалистов. В целом город самостоятельно подготовил и оборудовал 6200 койкомест, отметил Кличко.