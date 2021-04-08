Главе Еврокомиссии не нашлось стула на встрече с Эрдоганом

В Турции заявили, что за инцидент ответственна сторона ЕС.

Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган встретился с двумя руководителями Европейского Союза, но во время встречи произошел неудобный момент, когда главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляен не нашлось места.

Об этом сообщает Washington Post.

На видео лидеров из зала заседаний в Анкаре видно, как Эрдоган и глава Европейского совета Шарль Мишель устраиваются на стульях, тогда как дер Ляен не понимает, где должна сидеть.

В конце концов ей предложили бежевый диван - напротив министра иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, который занимает более низкий статус по типовому дипломатическому протоколу.

В Турции заявили, что за инцидент ответственна сторона ЕС , пишет Daily Sabah. Источники турецкого издания утверждают, что такой порядок рассадки был предложен европейской стороной к встрече.

По их словам, Турция вежливо встретила обоих чиновников ЕС и придерживалась международного протокола.

"Есть несправедливые обвинения относительно Турции. Турция является глубоко основательным государством и принимает гостей не впервые. Протокол, применяемый на встречах в Турции, является международным протоколом и осуществлялся в рамках всемирно известного турецкого гостеприимства", - заявил министр иностранных дел Чавушоглу.