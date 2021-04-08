Экс-президент Армении Кочарян подал в суд на премьера Пашиняна

Он требует опровергнуть "клевету" на него.

Экс-президент Армении Кочарян подал в суд на премьера Пашиняна
Роберт Кочарян
Фото: Haqqin.az

Бывший президент Армении Роберт Кочарян подал судебный иск против премьер-министра страны Никола Пашиняна, требуя от него опровергнуть "публично произнесенную клевету".

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Пресс-секретарь команды адвокатов Кочаряна Элина Саакова рассказала, что речь идет о высказываниях Пашиняна на митинге 1 марта 2021 года. В качестве компенсации морального вреда истец требует 4 млн драмов (около $7500).

На митинге своих сторонников в Ереване 1 марта 2021 года Пашинян утверждал, что обвиняемые в рамках уголовного дела о свержении конституционного строя пытаются затянуть судебный процесс "с надеждой на повторную узурпацию власти".

"Эти люди в 2008 году, находясь у власти, вывели армию против народа, чтобы народ не смог реализовать свое право волеизъявления. "Дело 1 марта", по моей оценке, раскрыто. Но убийцы не раскрыты, поскольку следственные органы сфальсифицировали доказательства. И сегодня эти люди пытаются вывести армию против народа", - заявил тогда глава правительства Армении.

Отметим, что обвинение в свержении конституционного строя с Кочаряна снято. 6 апреля суд в Ереване прекратил уголовный процесс по статье о свержении конституционного строя в связи с отсутствием состава преступления. Уголовное преследование по этой статье было прекращено и в отношении бывшего министра обороны Армении Сайрана Оганяна, экс-начальника Главного штаба ВС страны Юрия Хачатурова, а также бывшего руководителя аппарата президента, экс-вице-премьера Армена Геворкяна.

26 марта, Конституционный суд Армении признал, что уголовная статья о свержении конституционного строя не соответствует двум статьям Основного закона страны.

Напомним, Кочаряна арестовали в Ереване в июле 2018 года. Его обвинили в свержении конституционного строя во время событий марта 2008 года. Тогда Кочарян готовился передать президентские полномочия победителю на выборах Сержу Саргсяну. Несогласные с официальными результатами выборов сторонники кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна, среди которых был и нынешний премьер-министр Армении Пашинян, организовали тогда в Ереване массовые акции протеста. В течение беспорядков, возникших во время разгона этих демонстраций, погибли 10 человек, более 250 человек получили ранения.

В июне 2020-го Кочаряна освободили из-под стражи после уплаты около 4 млн долларов залога.

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