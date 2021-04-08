ЕСПЧ принял решение в пользу обязательной вакцинации

Европейский суд по правам человека принял решение в пользу обязательной вакцинации по делу "Вавричка и другие против Чешской Республики".

Об этом сообщается на сайте ЕСПЧ .

В Чехии все дети дошкольного возраста должны быть вакцинированы против девяти болезней. Родители, которые не выполняют этой обязанности без уважительных причин, могут быть оштрафованы, а дети без прививок не принимаются в детские сады (кроме, которые не могут быть вакцинированы по состоянию здоровья).

Несколько чешских семей попытались обжаловать это законодательное требование в ЕСПЧ , ссылаясь на статью 8 Европейской Конвенции защиты прав человека и основных свобод, гарантирующую право на уважение частной и семейной жизни.

Статья 8 гласит:

«1. Каждый имеет право на уважение его личной i семейной жизни, его жилища и его корреспонденции.

2. Органы государственной власти не могут вмешиваться в осуществление этого права иначе чем предусмотрено законом, и когда это необходимо в демократическом обществе в интересах национального и общественного порядка, экономического благосостояния страны, в целях предотвращения беспорядков или преступлений, для охраны здоровья или нравственности или защиты прав и свобод других лиц».

Однако суд решил, что в случае вакцинации общественные интересы превалируют над личными. Поскольку цель обязательной вакцинации - защита всех детей от тяжелых заболеваний путем прививок или формирование коллективного иммунитета, эти меры могут рассматриваться как "необходимые в демократическом обществе".