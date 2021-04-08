СБУ сообщила о подозрении "министру связи" оккупированной части Луганской области

Его обвиняют в захвате власти и сепаратизме.

Служба безопасности Украины выдвинула подозрение "министру связи" оккупированной части Луганской области.

Об этом сообщила пресс-служба главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Его обвиняют по ч. 1 ст. 109 (захват власти) и ч. 2 ст. 110 (сепаратизм) Уголовного кодекса за содействие вражеской пропаганде на оккупированной территории, популяризацию незаконных вооруженных формирований и дискредитацию украинской армии.

Должность министра связи и массовых коммуникаций в оккупационной администрации Луганской области занимает Олег Фетисов.