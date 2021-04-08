СБУ сообщила о подозрении "министру связи" оккупированной части Луганской области

Его обвиняют в захвате власти и сепаратизме.

СБУ сообщила о подозрении "министру связи" оккупированной части Луганской области
Фото: antratsit.su

Служба безопасности Украины выдвинула подозрение "министру связи" оккупированной части Луганской области.

Об этом сообщила пресс-служба главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Его обвиняют по ч. 1 ст. 109 (захват власти) и ч. 2 ст. 110 (сепаратизм) Уголовного кодекса за содействие вражеской пропаганде на оккупированной территории, популяризацию незаконных вооруженных формирований и дискредитацию украинской армии.

Должность министра связи и массовых коммуникаций в оккупационной администрации Луганской области занимает Олег Фетисов.

Напомним, что в конце марта СБУ задержала на Харьковщине боевика "ЛНР". Во время следственных действий силовики нашли его тайник с боеприпасами, где были десятки гранат, взрывчатка и несколько тысяч патронов.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
К ответственности за оккупацию Крыма в 2020 году привлекли 40 человек, - ГБРК ответственности за оккупацию Крыма в 2020 году привлекли 40 человек, - ГБР
Кулеба обсудил с главой МИД Канады обострение ситуации на ДонбассеКулеба обсудил с главой МИД Канады обострение ситуации на Донбассе
Украинский консул посетил в СИЗО украинок, задержанных в Дубае за "голую фотосессию"Украинский консул посетил в СИЗО украинок, задержанных в Дубае за "голую фотосессию"
Две ракеты упали вблизи военной базы США в ИракеДве ракеты упали вблизи военной базы США в Ираке
"Голос" призывает провести закрытое заседание Верховной Рады: вызывают Шмыгаля, Степанова и Хомчака"Голос" призывает провести закрытое заседание Верховной Рады: вызывают Шмыгаля, Степанова и Хомчака
Блок рекламы


Похожие новости
Украина сообщила в Гаагу о вероломствах РоSSии под Иловайском и в ДАПУкраина сообщила в Гаагу о вероломствах РоSSии под Иловайском и в ДАП
Местные власти в Ивано-Франковской области потребовали отмены "красной" зоныМестные власти в Ивано-Франковской области потребовали отмены "красной" зоны
У Байдена собрали доказательства возможного вмешательства РоSSии в выборы и участия в кибератаке и готовят ответ - BloombergУ Байдена собрали доказательства возможного вмешательства РоSSии в выборы и участия в кибератаке и готовят ответ - Bloomberg
В Донецкой области восстановили электроснабжение и подачу воды пораженной снарядом насосной станцииВ Донецкой области восстановили электроснабжение и подачу воды пораженной снарядом насосной станции
Суд признал противоправным признание русского языка региональным в Запорожской областиСуд признал противоправным признание русского языка региональным в Запорожской области
Спецназовцы провели в Донецкой области контрдиверсионные мероприятияСпецназовцы провели в Донецкой области контрдиверсионные мероприятия
В Черкасской области подготовили операторов беспилотников, которые будут охранять границу с Россией и БеларусьюВ Черкасской области подготовили операторов беспилотников, которые будут охранять границу с Россией и Беларусью
Кислородные концентраторы от Порошенко привезли в больницы Одесской областиКислородные концентраторы от Порошенко привезли в больницы Одесской области
В районе военных действий в Донецкой области обнаружили тайник боевиковВ районе военных действий в Донецкой области обнаружили тайник боевиков
Украинские силовики обнаружили в Донецкой области схрон с оружиемУкраинские силовики обнаружили в Донецкой области схрон с оружием
Последние новости
Подгружаем последние новости