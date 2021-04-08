Украина сообщила в Гаагу о вероломствах РоSSии под Иловайском и в ДАП

Женевская конвенция запрещает убивать противника, прибегая к вероломству.

Украина сообщила в Гаагу о вероломствах РоSSии под Иловайском и в ДАП
Международный уголовный суд
Фото: zn.ua

Офис генерального прокурора передал в Международный уголовный суд информационное сообщение, касающееся вероломного убийства украинских военных во время Иловайской трагедии и обороны Донецкого аэропорта.

Об этом говорится на сайте Офиса генпрокуратуры.

29 августа 2014 года роSSийские войска открыли огонь по украинским военным, которые сложили оружие после договоренностей о "зеленом коридоре" для выхода из окружения. Это привело к гибели 366 украинских военных, 429 - получили ранения различной степени тяжести, 300 - попали в плен, 24 - пропали без вести.

Похожая ситуация сложилась в январе 2015 года, когда оккупационная администрация РоSSии в Донецкой области запросила режим тишины для эвакуации с поля боя погибших и раненых и использовала его для минирования позиций ВСУ.

В результате подрыва тогда погибли погибли 25 военнослужащих, 22 - захвачены в плен, причем один пленный был убит.

Вероломное убийство в условиях вооруженного конфликта является военным преступлением и нарушает статью 37 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям 1949 года, запрещающего "убивать, наносить ранения или брать в плен противника, прибегая к вероломству".

Информационное сообщение подготовлено на основе материалов уголовных производств, фото и видео из открытых источников, а также собранных вещественных доказательств.

Напомним, в декабре 2019 года Генеральная прокуратура направила в Офис прокурора Международного уголовного суда информацию о девяти случаях внесудебных казней на Донбассе, совершенных пророSSийскими боевиками "Казачьего союза "Область Войска Донского" (КСОВД).

Убийства произошли во время боев за Иловайск 2014 года и Дебальцево 2015 года, а жертвами "казаков" стали военнослужащие Вооруженных сил Украины.

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