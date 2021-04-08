"Батькивщина" и "ЕС" обжаловали в КСУ указы Зеленского о Тупицком

Депутаты заявили, что президент создает опасный прецедент.

"Батькивщина" и "ЕС" обжаловали в КСУ указы Зеленского о Тупицком
Фото: facebook/Конституційний Суд України

49 депутатов Верховной Рады обжаловали в Конституционном Суде три указа президента Владимира Зеленского, касающихся судьи КСУ Александра Тупицкого.

Об этом сообщается на сайте КСУ.

Депутаты просят признать неконституционными указы №607/2020 от 29 декабря и №79/2021 от 26 февраля об отстранении Тупицкого от должности судьи, а также указ №124/2021 от 27 марта об отмене решений бывшего президента Виктора Януковича, которыми в 2013 году был назначен Тупицкий и еще один судья КСУ Александр Касминин.

"Несмотря на то, что Конституционному Суду Украины не всегда хватало независимости, суд иногда казался инструментом в борьбе украинских политиков за власть, а его отдельные решения вызвали обоснованные сомнения в их законности... избранный Президентом Украины способ решения политико-правового кризиса, возникшего в последнее время, искажает... конституционные принципы разделения государственной власти на законодательную, исполнительную и судебную и верховенства права", - говорится в конституционном представлении.

По мнению депутатов, Зеленский создал опасный прецедент - в будущем любых лиц, назначенных предыдущими президентами, можно будет "отстранить" или "уволить" таким же образом.

"Следовательно указы №607/2020, №79/2021, № 24/2021 являются не только антиконституционными, но и юридически вредными для дальнейшего существования правовой системы Украины, превращая государственное устройство в неправовое и недемократическое", - говорится в представлении.

Представление подписали 49 депутатов от "Батькивщины" и "Европейской солидарности".

Напомним, в конце декабря 2020 года Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи Конституционного суда сроком на два месяца, а в феврале продлил его еще на месяц. Формальной причиной стало подозрение в совершении Тупицким уголовного преступления.

В КСУ заявили, что глава государства вышел за пределы своих полномочий, и призвали отменить этот указ, пригрозив президенту уголовной ответственностью.

Все это время Тупицкий отказывается признавать себя подозреваемым, но государственная охрана все равно не пускает его на рабочее место.

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