Прививки китайской вакциной Sinovac начнут делать после 10 апреля

Препарат пока находится на лабораторном контроле.

Прививки китайской вакциной Sinovac начнут делать после 10 апреля
Фото: Сіньхуа

Прививки китайской вакциной от коронавируса, которую в Украину привезли еще 25 марта, начнут делать после 10 апреля.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

"Вакцина, согласно всем нашим нормативно-правовым документам, должна пройти лабораторный контроль. Лабораторный контроль имеет определенные сроки. 10 апреля он закончится - и сразу эту вакцину начнут использовать для прививок", - сказал он.

Вакцина CoronaVac, разработанная китайской компанией Sinovac Biotech, является традиционной инактивированной вакциной - на основе "убитого" вируса. Ее поставляют в однодозовых шприцах, готовых к инъекциям. Для полноценной иммунизации необходимо получить две дозы вакцины с интервалом в 14-28 дней.

Результаты третьего этапа клинического исследования вакцины Coronavac в Индонезии продемонстрировали эффективность 65,3%, в Бразилии - чуть больше 50%, в Турции - 83,5%.

Напомним, что 30 декабря 2020 года Украина законтрактовала 1,9 миллиона доз китайской вакцины на 964,3 млн гривен. 25 марта в Украину привезли первую партию из 215 тыс. доз вакцины.

Вакцинация от коронавируса в Украине началась в конце февраля 2021 года. Используется пока только вакцина AstraZeneca/CoviShield, изготовленная крупнейшим мировым производителем вакцин - индийским Serum Institute.

С начала кампании привито почти 335 тысяч человек, в том числе за последние сутки - 14,3 тысячи человек.

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