Зеленский прибыл на Донбасс "поддержать боевой дух"

Президент встретится с украинскими военными, несущими службу на передовой.

Зеленский прибыл на Донбасс "поддержать боевой дух"
Фото: Офіс президента

Президент Владимир Зеленский начал рабочую поездку на Донбасс.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Глава государства посетит передовые позиции, где в последнее время систематически нарушается режим всеобъемлющего и устойчивого прекращения огня и где в результате вражеских обстрелов погибли и были ранены украинские защитники. Владимир Зеленский едет на Донбасс как Верховный Главнокомандующий, чтобы пообщаться с военными и поддержать боевой дух защитников", - говорится в сообщении.

Президент встретится с украинскими военными, которые несут службу на передовой.

Напомним, что с марта в социальных сетях стали появляться многочисленные видео с роSSийской техникой, которая вроде бы движется к границе с Украиной. О дополнительном развертывании роSSийских сил у границы сообщил и начальник Генерального штаба Вооруженных сил Руслан Хомчак во время отчета в Верховной Раде.

Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Канада и НАТО выразили Украины поддержку на фоне эскалации.

Из-за роSSийской угрозы на границах Украины в Киев срочно отправился глава МИД Польши Збигнев Рау.

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