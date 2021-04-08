Порошенко передал кислородные концентраторы в больницу на Киевщине

Он также обратился к правительствам дружественных государств с призывом помочь Украине срочно получить еще 10 млн доз вакцин против ковида.

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко привез кислородные концентраторы в Бориспольский городской центр первичной медико-санитарной помощи на Киевщине.

Об этом сообщила пресс-служба политсилы.

Во время встречи с медработниками Порошенко поблагодарил их за самоотверженную борьбу за здоровье и жизнь людей. Он также отметил, что для преодоления пандемии нужно немедленно обеспечить Украину миллионами доз вакцины. Сейчас это может сделать только власть.

"Если бы я мог купить вакцины, я бы это сделал сейчас. Мы обращаемся ко всем производителям вакцин для того, чтобы поставки вакцин в Украину были ускорены. Но хочу отметить, что решением Всемирной организации здравоохранения вакцины продаются только правительствам государств", - сказал Порошенко.

"Я уже обратился к социально ответственному бизнесу. Такие компании как Рошен, Coca-Cola, Unilever обратились с тем, чтобы им продали вакцины, чтобы облегчить бремя для бюджета. Это можно будет сделать тогда, когда выберут вакцины все государства мира. Я считаю, что это правильно, это справедливость. что независимо от наличия средств человечество должно быть защищено", - пояснил Порошенко.

Он также отметил, что дискуссии о необходимости вакцинации излишни.

"Вакцинироваться надо всем и немедленно. А проблема в другом - когда все убедились, что массовая вакцинация единственная даст коллективный иммунитет без большого количества жертв - вакцинироваться нечем. Потому что на вопрос, где взять вакцину, власть не дала ответа. Пока осталось в наличии чуть меньше 200 тысяч вакцин индийского производства CoviShield. И 215 тысяч вакцин китайского производителя, которая еще не прошла оформление и регистрацию. К июню можно получить более 3 млн доз вакцины Pfizer. За это надо заплатить. Сейчас срочно надо Верховной Раде внести изменения в бюджет и заплатить Pfizer. Перейдите от меморандума к конкретному контракту", - подчеркнул Порошенко.

"Мы требуем от правительства заключить нормальную, конкретную сделку и обеспечить поставки до июня-июля месяца 3-4 млн доз вакцины, что должно быть прописано в контракте. Мы как оппозиция готовы включиться в переговорный процесс и выявление механизма обеспечения бесперебойного характера поставок", - добавил он.

Порошенко обратился к правительствам дружественных государств, которые завершают вакцинацию, с призывом помочь Украине срочно получить еще 10 млн доз вакцин.

"Это возможно сделать в ближайшие два месяца. И тогда у нас будет 15 млн доз", - отметил пятый президент.

Порошенко также призвал правительство разрешить закупку вакцин для органов местного самоуправления.

Напомним, ранее в Вилковскую городскую больницу в Одесской области, где помогают пациентам с постковидним синдромом, доставили кислородные концентраторы от Фонда Петра Порошенко.