Местные власти в Ивано-Франковской области потребовали отмены "красной" зоны

Коломыя уже обратилась в Кабмин, Ивано-Франковск сделает это в понедельник.

Местные власти в Ивано-Франковской области потребовали отмены "красной" зоны
Фото: google.com/maps

Коломыйский городской совет обратился в Кабинет министров с требованием отменить "красную" зону в Ивано-Франковской области.

"Мы, депутаты Коломыйского городского совета, обращаем Ваше внимание на то, что больше месяца на территории Ивано-Франковской области и Коломыйской общины в частности введен карантин "красного уровня" и установлены жесткие противоэпидемические ограничения. Мы понимаем, что это решение было вынужденным и позволило стабилизировать ситуацию с ходом коронавирусной болезни COVID-19. На сегодня ситуация с уровнем заболеваемости в обществе стабилизирована. Количество больных существенно сократилось, проводится активная информационная кампания по вакцинации", - говорится в обращении, опубликованном на сайте горсовета.

Депутаты заявили, что карантинные ограничения больно ударили по малому и среднему бизнесу, от налогов которого сильно зависит бюджет общины.

"Поэтому обращаемся к вам с просьбой как можно скорее отменить карантин "красного уровня" для Ивано-Франковской области и разрешить работу бизнеса, а также возобновить регулярные транспортные перевозки. Кроме того, просим пересмотреть перечень ограничений "красной зоны", учитывая позицию мелкого и среднего бизнеса", - говорится в заявлении.

В понедельник, 12 апреля, на внеочередную сессию собирается также городской совет Ивано-Франковска.

Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сообщил, что на ней будут требовать снять "красную" зону.

Напомним, что Ивано-Франковская область находится в "красной" карантинной зоне дольше всех в Украине - с 26 февраля.

За последние сутки там зарегистрировали всего 274 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, тогда как выздоровели 700 человек. Все индикаторные показатели, по которым определяют уровень карантина, в области пришли в норму, за исключением количества госпитализаций на 100 тысяч населения.

Несмотря на это, область и дальше оставляют в красной зоне.

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