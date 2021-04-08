Кличко: Киевсовет впервые проводит онлайн-заседание

Киевсовет впервые проводит онлайн-заседание для принятия решений в поддержку малого и среднего бизнеса и для противодействия пандемии. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

«Сегодня мы впервые проводим заседание Киевсовета онлайн. Назначенное на 8 апреля заседание мы решили не переносить, потому что должны принять несколько важных решений. Поскольку из-за строгих ограничений мы не можем собраться физически все в зале, будем работать с помощью электронных средств», - сказал Кличко, открывая заседание.

Он отметил, что депутаты присоединились и зарегистрировались с помощью электронной платформы. С соблюдением всех норм законности они смогут голосовать за проекты решений.

Ранее стало известно, что мэр столицы предложил уменьшить долевое участие ресторанов и кафе в благоустройстве территории до 1 гривны, снизить плату за размещение наружной рекламы на коммунальном транспорте на 50%, увеличить финансово-кредитную помощь предпринимателям и ввести бесплатную парковку на время локдауна.

Также депутаты рассмотрят обращение к правительству о предоставлении киевлянам коек в ведомственных больницах города.