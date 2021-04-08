Депутата из Борисполя задержали на взятке $40 тысяч

Полученные деньги он планировал сразу конвертировать в криптовалюту.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

Служба безопасности Украины и Национальная полиция 6 апреля задержали по подозрению в получении взятки депутата Бориспольского городского совета. По данным следствия, он требовал 40 тысяч долларов у киевского нотариуса.

Об этом сообщается на сайте СБУ и Киевской городской прокуратуры.

Депутат якобы угрожал киевлянке лишить ее свидетельства на право занятия нотариальной деятельностью и исключить из Единого реестра нотариусов с помощью искусственных обвинений в недоброчестности. При этом он ссылался на влиятельные связи в политических кругах и Министерстве юстиции.

Деньги были переданы ему около пункта обмена валют, депутат якобы планировал сразу перевести их в криптовалюту.

Ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 (получение взятки за влияние на третье лицо).

Фото: kyiv.gp.gov.ua

Фото: kyiv.gp.gov.ua