ГБР устроило обыски в главном офисе "Укрзализныци"

Государственное бюро расследований в четверг, 8 апреля, устроило обыски в главном офисе "Укрзализныци".

Об этом сообщили несколько депутатов Верховной Рады, в частности глава Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам проверки и оценки состояния АО "Украинская железная дорога" Юлия Гришина.

"Сейчас Госбюро расследований проводит обыск в офисе «Укрзализныци». Через час запланировано заседание нашей временной следственной комиссии по УЗ. В частности, будем слушать доклады министра Криклия, и.о. главы правления УЗ Юрика по критической ситуации, сложившейся в ведомственных больницах по борьбе с COVID-19, и по результатам аварии 29 марта", - написала она в телеграме.

Комиссия была создана в конце января в связи со значительными нарушениями в компании, которые будто бы были обнаружены во время плановой ревизии.

Напомним, что в марте 2021 года Кабинет министров неожиданно уволил главу правления АО "Украинская железная дорога" Владимира Жмака.

И.о. главы "Укрзализныци" в связи с отставкой Жмака снова стал член правления Иван Юрик, который уже исполнял эти обязанности после увольнения Евгения Кравцова и Желько Марчека.