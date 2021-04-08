Глава МИД Польши срочно прибыл в Киев из-за роSSийской угрозы на границах Украины (обновлено)

Визит проходит по приглашению главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.

Глава МИД Польши срочно прибыл в Киев из-за роSSийской угрозы на границах Украины (обновлено)
Фото: gov.pl

Министр иностранных дел Республики Польша Збигнев Рау сегодня, 8 апреля, совершает срочный визит в Украину из-за возникновения угрозы новой роSSийской агрессии.

Об этом сообщает МИД Польши в твиттере.

"Збигнев Рау осуществит внеочередной срочный визит в Киев в свете угрозы миру на границах Украины", - говорится в сообщении.

По данным польского МИД, программа визита предусматривает, среди прочего, встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и делегацией Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.

Обновление. О приезде Рау в Киев сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Планировали встретиться позже, но учитывая ситуацию, Збигнев Рау скорректировал планы и ранее прибыл в Киев по моему приглашению. Цель: укрепление украинско-польского стратегического партнерства на фоне обострения РФ ситуации в области безопасности. Польша - наш давний союзник и надежный друг", - написал Кулеба в твиттере.

Фото: twitter.com/DmytroKuleba

Фото: twitter.com/DmytroKuleba

Фото: twitter.com/DmytroKuleba

Фото: twitter.com/DmytroKuleba

Ранее в МИД Украины сообщали, что во время визита глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и Збигнев Рау обсудят вопросы сотрудничества Украины и Польши в рамках международных организаций и региональных форматов.

Также главы внешнеполитических ведомств уделят особое внимание последним действиям РоSSии, среди которых - обострение ситуации на Донбассе и во временно оккупированном Крыму, наращивание роSSийских войск у границ Украины, увеличение интенсивности роSSийской пропаганды.

Накануне пять стран НАТО провели переговоры о ситуации вокруг Украины. Встреча состоялась в связи с усилением военной активности РоSSийской Федерации в регионе.

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