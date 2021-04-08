Харьковский суд отказался отменить назначение Терехова секретарем горсовета

Харьковский окружной административный суд отказался признать противоправным и отменить избрание секретарем горсовета Игоря Терехова.

Об этом со ссылкой на решение суда от 2 апреля пишет "Интерфакс-Украина".

"В удовлетворении административных исков о признании противоправным и отмене решения отказать", - говорится в решении суда.

Оно пока не вступило в силу, у сторон есть 30 дней для апелляции.

Это дело было открыто по нескольким искам - депутатов горсовета Игоря Черняка и Дмитрия Булаха ("Блок Светличной Вместе") и депутата "Слуги народа" Алины Мустафаевой.

Они утверждали, что Харьковский городской совет принял решение о назначении Терехова секретарем с нарушениями. В частности, Геннадий Кернес не принимал новой присяги, поскольку был госпитализирован. По мнению истцов, поэтому он не имел законных оснований подавать Терехова на избрание.

Также истцы имели вопросы к цифровой подписи Кернеса под представлением кандидатуры Терехова.

Ответчик отметил, что Кернес не должен был принимать новую присягу, поскольку уже делал это после предыдущего избрания мэром. Суд согласился с этой позицией.

Напомним, Геннадий Кернес победил по результатам первого тура выборов мэра Харькова. Он набрал более 50% голосов, поэтому второй тур не проводили. Во время выборов политик находился в немецкой клинике, куда был госпитализирован после перенесенного коронавируса.

9 января на первой сессии горсовета Кернеса объявили мэром без присяги. Это аргументировали тем, что он уже приносил присягу во время своей предыдущей каденции, поэтому сейчас она необязательна.

Геннадий Кернес скончался 17 декабря. Повторные выборы мэра назначили на 31 октября, до тех пор полномочия городского головы возложены на Терехова.