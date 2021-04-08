Глава МИД Польши срочно отправился в Киев из-за роSSийской угрозы на границах Украины

Министр иностранных дел Республики Польша Збигнев Рау сегодня, 8 апреля, совершит срочный визит в Украину из-за возникновения угрозы новой роSSийской агрессии.

Об этом сообщает МИД Польши в твиттере .

"Збигнев Рау осуществит внеочередной срочный визит в Киев в свете угрозы миру на границах Украины", - говорится в сообщении.

По данным польского МИД , программа визита предусматривает, среди прочего, встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и делегацией Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.

Ранее в МИД Украины сообщали, что во время визита глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и Збигнев Рау обсудят вопросы сотрудничества Украины и Польши в рамках международных организаций и региональных форматов.

Также главы внешнеполитических ведомств уделят особое внимание последним действиям РоSSии, среди которых - обострение ситуации на Донбассе и во временно оккупированном Крыму, наращивание роSSийских войск у границ Украины, увеличение интенсивности роSSийской пропаганды.

Накануне пять стран НАТО провели переговоры о ситуации вокруг Украины. Встреча состоялась в связи с усилением военной активности РоSSийской Федерации в регионе.