"Голос" зарегистрировал законопроект о поддержке бизнеса на период локдауна

Партия "Голос" зарегистрировала законопроект №5346 о поддержке бизнеса на период локдауна, предусматривающий, в частности, освобождение от уплаты ЕСВ всех предприятий, которые вынуждены закрыться на время карантина, и мораторий на налоговые и плановые неналоговые проверки. Об этом сообщает пресс-служба партии.

«Третий за год локдаун ставит под угрозу запас прочности как украинских предприятий, так и работников. Единственная запланированная помощь от власти сегодня - разовая выплата восьми тысяч гривен. Но закон только должен вступить в силу. Этого недостаточно! Поэтому мы предложили реальные механизмы поддержки предпринимателей и выложили их в нашем законопроекте. Мы требуем созвать внеочередное заседание Верховной Рады, чтобы принять этот законопроект и другие решения, необходимые для защиты страны от агрессора, защиты граждан от коронавируса, защиты предпринимателей и работников от бедности и экономического упадка», - отметила лидер партии «Голос» Кира Рудик.

По словам Рудик, которая является соавтором законопроекта, Верховная Рада не впервые будет выполнять «домашнюю работу» правительства по экстренной помощи в кризис.

«Мы призываем парламент объединиться и найти выход из созданного Правительством кризиса, сейчас критически важно поддержать предпринимателей и сохранить рабочие места. И Верховная Рада должна это сделать», - отметила лидер «Голоса».

В частности, зарегистрированный законопроект предусматривает: освобождение от уплаты ЕСВ для всех предприятий, которые вынуждены закрыться на время карантина, в том числе за наемных работников; мораторий на все плановые неналоговые проверки; предоставление права местной власти при необходимости уменьшать ставки местных налогов и сборов; расширение возможности получить обещанные восемь тысяч гривен выплаты от государства, если деятельность предприятия подпадает под определенный перечень не только по основному КВЭД, но и по первым пяти.