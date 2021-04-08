?Количество претендентов на пост главы налоговой сократилось до шести человек

Действующий руководитель Любченко и еще пять человек прошли тестирование.

Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы обнародовало список кандидатов, допущенных к собеседованию на должность главы Государственной налоговой службы.

Об этом сообщается на сайте НАГС.

Из девяти человек, которые участвовали в конкурсе, отсеялись трое.

Претендентами остаются:

действующий руководитель службы Алексей Любченко ;

; заместители Любченко Наталья Рубан и Евгений Олейников ;

и ; бывший заместитель министра финансов, генеральный директор ОАО "Украинская финансовая жилищная компания" Василий Шкураков ;

"Украинская финансовая жилищная компания" ; бывший руководитель Офиса крупных налогоплательщиков ГФС Евгений Бамбизов ,

, бывший начальник киевского отделения Фонда государственного имущества Александр Кучеренко.

Напомним, что конкурсы на государственную службу были прекращены в связи с эпидемией коронавируса в апреле 2020 года.

В феврале 2021 года Верховная Рада проголосовала за их восстановление, и 17 марта Кабмин начал конкурсный отбор на первые пять должностей высшего корпуса государственной службы.

Алексей Любченко возглавляет Государственную налоговую службу с апреля 2020 года, с ним был заключен временный контракт на период действия карантина.