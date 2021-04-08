Количество претендентов на пост главы налоговой сократилось до шести человек
Действующий руководитель Любченко и еще пять человек прошли тестирование.
Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы обнародовало список кандидатов, допущенных к собеседованию на должность главы Государственной налоговой службы.
Об этом сообщается на сайте НАГС.
Из девяти человек, которые участвовали в конкурсе, отсеялись трое.
Претендентами остаются:
- действующий руководитель службы Алексей Любченко;
- заместители Любченко Наталья Рубан и Евгений Олейников;
- бывший заместитель министра финансов, генеральный директор ОАО "Украинская финансовая жилищная компания" Василий Шкураков;
- бывший руководитель Офиса крупных налогоплательщиков ГФС Евгений Бамбизов,
- бывший начальник киевского отделения Фонда государственного имущества Александр Кучеренко.
Напомним, что конкурсы на государственную службу были прекращены в связи с эпидемией коронавируса в апреле 2020 года.
В феврале 2021 года Верховная Рада проголосовала за их восстановление, и 17 марта Кабмин начал конкурсный отбор на первые пять должностей высшего корпуса государственной службы.
Алексей Любченко возглавляет Государственную налоговую службу с апреля 2020 года, с ним был заключен временный контракт на период действия карантина.