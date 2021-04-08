РоSSийские расследователи обнаружили новый лагерь армии РФ под Воронежем

"Местные жители говорят о том, что это поле длиной 3-4 км, полностью заставленное техникой".

РоSSийские расследователи из Conflict Intelligence Team (CIT) обнаружили неподалеку украинской границы новый полевой лагерь роSSийской армии. Лагерь расположен под Воронежем.

Об этом руководитель CIT Руслан Левиев сказал в интервью BBC News Украина.

"С помощью видеозаписей местных жителей мы нашли один полевой лагерь под Воронежем. Люди гуляли в лесу и вышли на поле, где размещено большое количество тяжелой техники, в частности, танки. Это новый лагерь, который формируется в последние дни. Но уже достаточно большой. Местные жители говорят о том, что это поле длиной 3-4 км, полностью заставленное техникой", - сказал он.

Также на видео зафиксирован палаточный городок, кухня и полевой госпиталь - палатки со знаком медицинской службы, говорит расследователь.

"Есть все признаки того, что это будет одно из мест, куда будут стягивать войска. Таких мест, очевидно, будет больше одного. Ведь в одном месте всю технику, которая сейчас двигается, не разместить", - сказал Левиев.

По его словам, лагерь расположен недалеко от границы Украины.

"Если по дороге, это примерно 170 км. То есть вполне реально технике сделать марш-бросок за сутки", - сказал глава CIT.

По его словам, также есть видео от очевидца с колонной в составе бронеавтомобилей "Тигр" и бортовых "КАМАЗов" для перевозки людей. При этом автомобили имеют модификации, которые обычно используются спецназовцами и разведкой. Колонна, по информации расследователей, двигалась со стороны лагеря под Воронежем ближе к границе с Украиной. Это было в районе города Острогорского.

Левиев утверждает, что сейчас РоSSия осуществляет самые крупные перемещения военных со времен Дебальцево. При этом расследователи не видят причин для начала широкомасштабной военной кампании и воспринимают происходящее "как игру мышцами, бряцание оружием и попытку давления как на саму Украину, так и на ее сторонников в лице НАТО и США ".

Напомним, что с марта в социальных сетях стали появляться многочисленные видео с роSSийской техникой, которая якобы движется к границе с Украиной. О дополнительном развертывании роSSийских сил около границы сообщил и начальник Генерального штаба Вооруженных сил Руслан Хомчак во время отчета в Верховной Раде.

По данным команды расследователей Conflict Intelligence Team, к границам Украины перебрасывают некоторые части аж из Сибири, а в Крым отправили семьдесят шестую десантную дивизию из Пскова, которая в 2014 году воевала в Украине.

Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Канада и НАТО выразили Украине поддержку на фоне эскалации.