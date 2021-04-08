У Байдена собрали доказательства возможного вмешательства РоSSии в выборы и участия в кибератаке и готовят ответ - Bloomberg

Администрация президента США Джо Байдена завершила расследование возможного вмешательства РоSSии в выборы и ее причастности к кибератакам SolarWinds.

Этот отчет может стать первым шагом для ответных действий, таких как введение санкций и высылка роSSийских офицеров разведки из Штатов, пишет Bloomberg со ссылкой на три осведомленных источника.

Собеседники считают, что теперь, после завершения сбора данных, США могут "выделить близких к президенту РФ Владимиру Путину людей, а также организации, связанные с вмешательством в выборы".

В январе совместная оперативная группа американской разведки обнародовала первое публичное заявление о взломе SolarWinds, который "скорее всего имеет роSSийское происхождение".

Издание Insider добавляет, что представитель Госдепа от комментариев на этот счет пока отказался.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге 21 января подтверждала, что США работают над сбором доказательств враждебных действий со стороны РоSSии.

Напомним, 14 декабря стало известно, что связанные со Службой внешней разведки роSSийские хакеры взломали системы Министерства финансов США . Считается, что кибершпионы проникли в систему, спрятав вредоносный код в обновления, выпущенные ІТ-компанией SolarWinds, обслуживающей государственных заказчиков в исполнительной ветви власти, вооруженных силах и спецслужбах. Власти США опасаются, что из-за этой схемы в опасности могут быть и другие правительственные учреждения страны.

SolarWinds признала факт взлома, отметив, что хакеры "работали на иностранное государство". Позже Washington Post сообщила со ссылкой на источники, что за атакой стоит хакерская группа APT29 (также известная как Cozy Bear), которая, как утверждает газета, работает на Службу внешней разведки РоSSии.

РоSSийские власти назвали обвинения безосновательными.