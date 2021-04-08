В результате обстрела оккупантов погиб украинский военный

С начала суток роSSийские наемники уже пять раз нарушили режим прекращения огня.

По состоянию на 7:00 8 апреля в районе операции Объединенных сил зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня со стороны роSSийско-оккупационных войск. Вследствие обстрелов погиб украинский военнослужащий.

Об этом информирует пресс-центр ООС.

Сообщается, что оккупанты устроили четыре обстрела по позициям украинских защитников и один обстрел гражданской инфраструктуры в районе Водяного.

"Так, неподалеку от населенных пунктов Пески и Водяное, что на Приазовье, враг открывал огонь из артиллерийской установки 122-го калибра, минометов 82-го калибра и стрелкового оружия. В результате вражеского огня военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении.

На обстрелы роSSийско-оккупационных войск украинские защитники открывали ответный огонь.

За прошедшие сутки, 7 апреля, было зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации. Все они были совершены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

В частности, неподалеку поселков Пески и Опытное роSSийские оккупанты открывали огонь из минометов 82-го и 120-го калибра, а около населенных пунктов Гнутово, Широкино, Талаковка и Водяное, что на Приазовье, враг использовал гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

В результате обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил осколочное ранение. Воину оперативно оказана первая медицинская помощь, и он доставлен в лечебное учреждение.