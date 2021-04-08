ТКГ достигла соглашения о прекращении огня на Донбассе

Следующее, очередное общее заседание ТКГ запланировано на 14 апреля.

ТКГ достигла соглашения о прекращении огня на Донбассе
Зал переговоров ТКГ в Минске
Фото: Facebook/Ирина Геращенко

Сегодня состоялась экстренная внеочередная встреча Трехсторонней контактной группы. По ее результатам стороны подтвердили необходимость полного и всеобъемлющего соблюдения режима прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-служба Украинской делегации для участия в Трехсторонней контактной группе.

Отмечается, что единственным рабочим вопросом стало возвращение к строгому соблюдению договоренностей о прекращении огня, достигнутых 22 июля 2020 года.

"Стороны подтвердили: готовность и необходимость соблюдения режима прекращения огня и выполнения договоренностей от 22 июля 2020 года; что не осталось никаких дополнительных условий для этого", - говорится в сообщении.

По итогам заседания совместное заявление, предложенное координатором Подгруппы по безопасности Главой СММ ОБСЕ послом Яшаром Халитом Чевиком, в пользу принятия которого высказалась украинская сторона, принято не была.

"РоSSийская сторона потребовала внести дополнительные коррективы в текст итогового заявления, которые, по оценкам украинской стороны, имели замысел показать ее в более выгодном для нее свете.

"Наша позиция: мы еще раз подтверждаем, что в полном объеме придерживаемся режима прекращения огня и продолжаем содержательные консультации с целью реального снижения уровня насилия на линии разграничения", - говорится в сообщении.

Следующее, очередное общее заседание ТКГ запланировано на 14 апреля.

Напомним, что по результатам очередного заседания ТКГ на уровне глав делегаций 31 марта достичь согласия о прекращении огня на Донбассе не удалось.

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