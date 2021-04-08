ГУД назвал приблизительную стоимость ремонта Офиса президента

Среди выполненных работ - очистка фасада и мощение площади, ремонт дверных блоков и окон, а также дополнительные работы.

ГУД назвал приблизительную стоимость ремонта Офиса президента
Фото: Lb.ua

Ремонт и восстановление здания и прилегающей территории Офиса президента, поврежденных после акции протеста в марте, обойдется в 1 571 610 гривень.

Об этом сообщили в Государственном управлении делами в ответ на запрос "Радио Свобода".

"По результатам проведенного экспертного строительно-технического исследования частным научно-производственным предприятием «Спектр» установлено, что ориентировочная стоимость работ по ремонту и восстановлению конструктивных элементов отделки фасада, входной группы и прилегающей территории административного здания - памятника архитектуры местного значения по адресу: Киев, улица Банковая, 11 составляет 1571610 гривень", - говорится в сообщении.

В ГУД уточнили, что в эту сумму входят следующие расходы:

  • очистка (мойка) фасада и мощение площади - 297 200 гривень;
  • ремонт дверных блоков (9 штук) - 1158600 грн;
  • ремонт окон - 85000 гривень;
  • непредсказуемые и дополнительные работы и покрытие рисков - 30810 гривень.

Напомним, вечером 20 марта на улице Банковой возле Офиса президента состоялась акция в поддержку Сергея Стерненко, который находится под стражей в Одесском СИЗО после обвинительного приговора. Ее участники применили файеры, дымовые шашки, петарды и фейерверки, облили краской и расписали стены здания, разбили несколько стекол, подожгли табличку "Президент Украины".

После акции под Офисом президента полиция открыла уголовное производство, по статье хулиганство задержали нескольких активистов.

Повреждения здания Офиса Президента после акции оценили в 2 млн грн.

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