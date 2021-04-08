На Донбассе в результате минометного обстрела ранен украинский военный

Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение.

На Донбассе в результате минометного обстрела ранен украинский военный
Фото: Генштаб ВСУ

Вооруженные формирования РФ на Донбассе осуществили прицельный обстрел украинских позиций из минометов. В результате обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил осколочное ранение.

Об этом сообщает пресс-центр оперативно-тактической группировки «Восток».

"Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. На обстрел роSSийско-оккупационных войск украинские защитники открыли ответный огонь", - говорится в сообщении.

О действиях вооруженных формирований РФ сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Напомним, вооруженные формирования РФ с начала суток 4 раза нарушили режим прекращения огня.

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